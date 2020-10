Palazzo crolla a San Giovanni, si cercano eventuali dispersi

Il boato si è udito chiaramente intorno alle 14.45 nei pressi di via Innominata, a San Giovanni a Teduccio. Una palazzina abbandonata, da circa 20 anni, è crollata.

Il palazzetto, di due piani, era utilizzato da senza fissa domora. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, intervenuti con squadre Usar (Urban search and rescue) e unità cinofile, i carabinieri della compagnia Poggioreale e tre ambulanze.

Sono in corso ricerche per accertare la presenza di eventuali persone sotto le macerie, sebbene al momento non si evidenzino feriti.

Secondo le prime informazioni, gli intervenuti sul posto non avrebbero rilevato - con gli strumenti in loro dotazione - fin qui elementi utili a stabilire eventuali presenze di persone sotto le macerie.

