Crollo palazzina, due persone estratte vive dalle macerie

Due persone sono state estratte vive dalla macerie del crollo di un palazzo di Torre del Greco. Intorno a mezzogiorno, un edificio abitato di tre piani in corso Umberto ha ceduto. Immediatamente sul posto i mezzi dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Corsa contro il tempo per recuperare eventuali superstiti. Fortunatamente, le prime due persone estratte dalla montagna di calcinacci sono vive. Un dato che accresce la speranza di trovare altri superstiti. Si tratta di una ragazza di 19 anni, trasportata in ospedale con un politrauma, e uno sconosciuto le cui condizioni appaiono più gravi.