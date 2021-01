Crolla una palazzina ad Afragola: immagini spaventose (VIDEO E FOTO)

Una palazzina fatiscente di due piani è crollata questa mattina ad Afragola. Il crollo è avvenuto nella cosiddetta zona cittadina del Rosario. Lo stabile aveva cominciato a dare i primi segni di cedimento tanto da mettere in allarme gli abitanti del posto. Qualcuno è riuscito anche a realizzare un video in diretta del crollo e le immagini sono davvero spaventose. Proprio grazie all'intervento dei cittadini è stata evitata la tragedia.

Il crollo in diretta

I presenti si sono adoperati per non far passare le auto in transito nella strada adiacente al palazzo. Il crollo è avvenuto sul lato dello slargo dove spesso sono parcheggiate delle auto. Anche quest'oggi numerosi veicoli erano in fila. Alcuni tra questi sono rimasti lesionati. Per fortuna al momento non si hanno notizie di feriti ma solo danni alle cose.

Il crollo, come si evince dal video in diretta, è avvenuto in due fasi. Una prima, spaventosa, in cui lo stabile è venuto già come se fosse di cartapesta. Un altro pezzo del palazzo, è crollato dopo pochi secondi e solo la presenza delle persone sul posto ha evitato delle vittime. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco che saranno impegnati nel mettere in sicurezza l'area. Dalle immagini è chiara una perdita d'acqua causata dal cedimento di un muro perimetrale intorno allo stabile.

(Video e foto di Luigi Concilio)

