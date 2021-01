Paura ad Afragola dove nel tardo pomeriggio è crollato un palazzo. Lo stabile, fatiscente e da tempo abbandonato, si trova in via Ciampa. Al momento non risultano feriti o danni a cose, se non per qualche auto parcheggiata.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo l'area in sicurezza.