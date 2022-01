Crollo palazzina ad Afragola, proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco

Proseguono dalla tarda serata di ieri le operazioni dei Vigili del Fuoco ad Afragola, dove una palazzina di quattro piani in disuso è crollata nella serata di domenica nella zona del centro storico cittadino, in via Ciaramella all'angolo con via Setola.

Nessuna persona risulta al momento coinvolta, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dai Vigili del Fuoco alle 8,00 di questa mattina. Sul posto, oltre ai pompieri, erano subito giunte le forze dell'ordine e ambulanze del 118 nel corso delle verifiche per l'eventuale coinvolgimento di persone.

Crollo palazzina di quattro piani ad #Afragola (NA): proseguono da stanotte le operazioni dei #vigilidelfuoco, nessuna persona risulta al momento coinvolta [#3gennaio 8:00] pic.twitter.com/d2eKFdy7eL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 3, 2022

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avviare un percorso concreto per ridare dignità e sicurezza alla parte più antica di Afragola"

"Ennesimo crollo nel centro di Afragola. Mentre si perde tempo addirittura a trovare la definizione giusta tra antico, storico, vecchio o qualcos'altro, continuano a crollare interi palazzi. Questa volta a cedere è stato un palazzo disabitato da tempo, ma si sta cercando comunque di capire se era 'abitato' da qualche senzatetto o se qualche passante è stato travolto dalle macerie. La soluzione non è certamente facile, ma non è accettabile che ancora non sia stato avviato un 'percorso' concreto che possa ridare dignità e sicurezza alla parte più antica di Afragola. Se ne parla da tempo. Troppo tempo". Questo il commento a caldo, nella tarda serata di domenica, del consigliere comunale di Afragola Antonio Iazzetta.