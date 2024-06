Paura in ospedale a Ischia, crolla condizionatore e controsoffitto: due feriti lievi

Paura nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, a Ischia, per il crollo dell'unità interna di un condizionatore, ancorato al tetto e di una parte importante del controsoffitto della sala d'ingresso. L'entrata principale dell'ospedale è stata chiusa ed è intervenuta una squadra di manutentori che sta provvedendo a riparare i danni.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ischia per i rilievi del caso e i vigili del fuoco; attualmente non si registrano ripercussioni sull'attività dell'ospedale, regolarmente aperto. Non si è neppure reso necessario infatti lo sgombero nel primo piano come invece paventato inizialmente.

Due persone che si trovavano a passare in quei minuti sarebbero rimaste ferite in maniera lieve, ma sono già state medicate al Rizzoli.