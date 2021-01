Crollo Ospedale del Mare, gli infermieri: "Noi scossi, verificare tutte le aree"

La segreteria territoriale del sindacato degli infermieri Nursind, esprime "forte preoccupazione per i lavoratori dell’ospedale del mare, fortunatamente l’evento è accaduto nelle prime ore del giorno, ma se qualcuno fosse transitato di lì al momento del crollo non avrebbe avuto scampo".

Il riferimento è al crollo avvenuto venerdì all'esterno del nosocomio. "Si è sfiorata la tragedia, un evento che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche - fanno sapere dal sindacato - Certo è, molti dipendenti sono scossi, e mostrano segni di inquietudine per quanto accaduto, avendo più volte transitato nell’area interessata dal crollo. La sicurezza dei lavoratori non può essere determinata dal caso".

"Assistere ad eventi di questo tipo pone molti interrogativi se si pensa che è un ospedale di nuova costruzione e che per di più sorge in una zona a rischio sismico - conclude il Nursind - Facciamo un appello alla magistratura affinché individui i reali responsabili del crollo. Inoltre, crediamo che è bene che venga avviata una verifica strutturale di tutte le aree dell’ospedale, per la sicurezza degli utenti e dei dipendenti, onde evitare che in futuro siano da escludere episodi di questo tipo che per un caso non si sono tradotti in tragedia"..