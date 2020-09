Crollo nella stazione della metro di Salvator Rosa: nessun ferito

Il maltempo continua a far danni nelle ultime ore. Anche la stazione della linea 1 della metropolitana è stata interessata da un crollo di parte dei pannelli e dei calcinacci presenti in un'area chiusa da tempo. Solo per questo non si sono verificati dei ferimenti visto che i crolli hanno interessato proprio l'area dei tornelli. In caso di passaggio degli utenti si sarebbe verificata una vera e propria tragedia.

L'area interessata dai crolli in realtà è chiusa da mesi perché interessata da infiltrazioni e altri problemi ed era stata “notata” per le pessime condizioni in cui era ridotta. A segnalare il crollo è stata la consigliera della II municipalità, Rosanna Laudanno che ha commentato: “Per fortuna, essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione trasporti resta ed è gravissima, la terza città di Italia, Napoli 2020”.