Crolla albero a due passi dal comune di Napoli

Un albero è crollato nella zona pedonale via Guantai nuovi a poche centinaia di metri dal comune di Napoli. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Numerosi i danni in città e in particolare a Monte di Procida dove è crollato un costone.

A Napoli, nonostante l'allerta meteo prorogata sino a alle 6 del mattino di martedì, le scuole domani saranno regolarmente aperte.