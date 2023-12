Incidente stradale a via Cervantes, moto travolge lampione e lo abbatte

Incidente poco dopo le 21 di ieri, a via Cervantes, a pochi passi dal Municipio. Un giovane in sella ad una moto ha centrato un lampione della pubblica illuminazione abbattendolo. Il giovane è poi fuggito mentre il palo in alluminio si è adagiato su un'auto parcheggiata mandando in pezzi i vetri del finestrino lato conducente, danneggiando anche la carrozzeria.

Non si registrano feriti, nonostante fosse affollata la strada di sabato sera.

Intervento sul posto del reparto mobile della polizia, degli agenti della municipale e dei tecnici Enel che hanno rimosso il lampione e posto in sicurezza l'area.

Il crollo a maggio

A maggio nei giorni dello Scudetto del Napoli si registrò un altro crollo di un lampione in via Cervantes, agevolato probabilmente, oltre che dal vento, dalla massiccia presenza di festoni celebrativi per il titolo del team azzurro. In quel caso si sfiorò la tragedia, in quanto il lampione si abbatté sugli stand dei mercatini della Coldiretti, per fortuna senza conseguenze per i passanti.