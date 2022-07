Incidente giostra, in un video gli attimi drammatici del crollo

Sta girando sul web il video della giostra che crolla e i bambini che restano feriti al contatto con l'asfalto nel luna park di via Querce a Palma Campania. sembrava tutto tranquillo, quando all'improvviso nel momento di massima velocità il tronco sembra sradicarsi dal suolo e la giostra, "i seggiolini volanti", si abbatte anche sugli spettatori.

Più di 10 i bambini rimasti feriti, nessuno in maniera grave. Una dodicenne è stata ricoverata in osservazione al Santobono, ma le sue condizioni non preoccupano.

Indagato il gestore

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo. Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati - con l'ipotesi di lesioni colpose - il gestore dell'impianto, una donna di Poggiomarino. I carabinieri stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza, in attesa di ulteriori rilievi tecnici. Il tronco della giostra si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi su un lato e colpendo sia i passeggeri della giostra, che gli spettatori rimasti a terra. Nella caduta il tronco ha sfiorato un'altra delle attrazioni allestite in loco per la festa della Madonna delle Grazie, un autoscontro.