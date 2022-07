Crolla giostra, decine di bambini feriti

Paura a Palma Campania in via Querce per il crollo di una giostra (quella dei seggiolini volanti). Diversi i bambini feriti, dovrebbero essere almeno 10-15 secondo le prime testimonianze. Sul posto diverse ambulanze del 118. Hanno riportato politraumi di diversa entità, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Nel parcheggio di via Querce dove si trovavano le giostre è giunta anche la polizia che ha ricostruito l'accaduto per stabilire anche le eventuali colpe. Tante le famiglie presenti nella serata che doveva essere di festa per i residenti di Palma Campania.

Le testimonianze

"Io ero lì, presente ... Mio figlio si trovava sul gonfiabile, mi son trovato a guardare nel momento in cui la giostra è andata a schiacciarsi a terra, nel momento che i bambini e ragazzi erano con i seggiolini in volo .... Ho soccorso alcuni bambini. Una bambina indiana era sotto le sedie a terra. Scena da rimanerci malissimo, anzi che ti segna", spiega Biagio.