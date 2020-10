Funicolare di Chiaia, crollo lungo il percorso. I sindacati: "Anche questo colpa dei dipendenti?"

Nella giornata di ieri è crollata parte del soffitto nel percorso della funicolare di Chiaia. A denunciare l'episodio, verificatosi in serata, è stata la Fit Cisl Campania.

"Anche questo è colpa dei lavoratori considerati criminali dal sindaco di Napoli?", è stato il commento sarcastico del segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella.

Il riferimento è a quanto detto da Luigi de Magistris giovedì dopo i consueti disagi per gli utenti della funicolare di Chiaia e della Linea 1 della metropolitana: "Ennesima 'malattia di massa' di 11 agenti di stazione della Metropolitana e di tre capiservizio delle funicolari. Ormai non ci sono più dubbi: da giorni, da settimane è in atto un attacco criminale e premeditato da parte di addetti al servizio pubblico Anm ai danni dei napoletani e della città in un momento storico di grande sofferenza, di pandemia, e con la Galleria Vittoria chiusa. Tutto ciò ormai non è più sopportabile. Se non saranno interrotte queste attività criminali, il servizio pubblico non potrà più essere garantito e quindi per colpa di pochi lavoratori la città verrà messa in ginocchio".