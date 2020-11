Un boato e poi il crollo di un fabbricato: si scava per escludere la presenza di feriti

Crolla fabbricato a Poggiomarino in via nuova San Marzano. Secondo le prime ricostruzioni il cedimento ha coinvolto un noto mobilificio del paese che era in ristrutturazione. Diverse le ambulanze sul posto a scopo precauzionale, per accertare che non vi siano feriti, come invece sembrava sicuro in un primo momento.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118, oltre ai carabinieri. Strada bloccata.