Cimitero chiuso da tre mesi: "I nostri morti sono diventati fango"

Sono passati tre mesi dal crollo di una parte del Cimitero monumentale di Napoli e i sigilli della magistratura sono ancora li. Come sono ancora lì, sotto le macerie, le almeno duecento salme custodite nelle cappelle venute giù nella notte del 5 gennaio scorso.

Un tempo lungo, che ha fatto salire la tensione tra coloro i quali, tra quelle salme, hanno mariti, figli, genitori deceduti. Tensione e rabbia eplosa nel pomeriggio, dove una commemorazione si trasformata di un bloco stradale di via Nuova Poggioreale. Cassonetti gettati sulla carreggiate, striscioni, urla, anche pianti di disperazione. "In questi giorni ha piovuto molto - spiega Pina Caccavale, portavoce del Comitato di cittadini - e abbiamo paura che adesso i nostri cari siano diventati un tutt'uno col fango".

Tre mesi di silenzi, di promesse cadute nel vuoto, di richieste neanche prese in considerazione: "Abbiamo chiesto da subito che almeno venisse messo un telo per riparare le salme dalle intemperie, ma non è stato fatto" commenta Pina. Le sagome di alcuni corpi, in bilico sui pavimenti crollati a metà, sono ancora visibili a occhio nudo ma molte sono seppellite in una voragine di almeno 30 metri.

Secondo le ricostruzioni delle prime ore a causare il crollo, miracolosamente senza vittime, sarebbe stata una copiosa infiltrazione nel tunnel della metropolitana che passa sotto la collina del Cimitero monumentale. A sostenerlo fu, poco dopo il disastro, proprio Metropolitana di Napoli, responsabile del cantiere. "Quel fiume d'acqua si è fermato solo il 1 febbraio - afferma Vincenzo Santagada, assessore ai Cimiteri del Comune di Napoli - fino al 17 febbraio ci sono stati dei rilievi che hanno evidenziato come la collina sia sprofondata di un millimetro al giorno". Dal 5 gennaio al 17 febbraio passano 43 giorni, quindi 43 millimetri, cioé 4,3 centimetri. E non è detto che si sia fermata.

L'assessore è stata pesantemente contestato dai cittadini, che chiedono risposte immediate sul destino dei propri cari: "Ci sono anche ragazzi morti sotto quelle pietre". Quello che i familiari dell salme non riescono a spiegarsi è perché le ditte dei lavori possano accedere alle aree sotto sequestro per recuperare i reperti delle cappelle e non si riesca a trovare un modo per recuperare i resti delle persone. "Abbiamo chiesto alla Procura la possibilità di coprire con un telo l'area, ma ci è stato negato il permesso. Se i nostri tecnici lo riterranno opportuno, chiederemo il parziale dissequestro. Oltre questo non possiamo fare altro".

Intanto, pare che Comune e Curia abbiamo trovato un'intesa sul dove sistemare i resti se e quando saranno reuperati: "E' una soluzione temporanea - precisa Santagada - poi insieme ai cittadini capiremo il da farsi". Ma lo scoramento inizia a farsi strada tra le persone: "Siamo stanchi delle chicchiere. Ci tengono all'oscuro di tutto - conclude Pina Caccavale - La speranza è l'ultima a morire, ma iniziamo a credere che non potremo mai più riavere i nostri familiari".