Cimitero Poggioreale, ecco il numero di telefono per assistere le famiglie dei defunti rimasti coinvolti nel crollo

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la Curia e gli Enti Titolari del censimento dei loculi, è impegnata a garantire assistenza alle famiglie dei defunti rimasti coinvolti dal crollo al cimitero di Poggioreale. Di seguito il contatto delle Arciconfraternite utile a reperire le necessarie informazioni da domani 7 gennaio: 0815516753; dalle ore 9 alle 17. In tal modo coloro che hanno i propri cari sepolti nell'area interessata dal crollo, dopo che circa 200 bare sono finite sotto le macerie, potranno chiedere informazioni alle Arciconfraternite tutte le informazioni del caso.

I motivi del crollo

"Il crollo al cimitero di Poggioreale ci addolora particolarmente e siamo vicini al dolore delle famiglie dei defunti rimasti coinvolti. Sin da subito siamo intervenuti per verificare le conseguenze del cedimento e provvedere a ridare la necessaria dignità alle salme per lenire una ferita inferta alla memoria della città". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando quanto avvenuto il 5 gennaio a Poggioreale. Tra le cause individuate secondo i primi accertamenti un flusso d'acqua di falda affluito alle pareti del tunnel in corso di realizzazione per la linea 1 della metropolitana nella tratta Centro Direzionale-Poggioreale-Capodichino, con area di cantiere su un suolo contiguo al cimitero, che resta chiuso sino al 19 gennaio.