Cimitero Poggioreale, dissequestrata l'area non interessata dal crollo

La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto la revoca del sequestro per l'area del Cimitero Monumentale di Poggioreale non interessata dal crollo dello scorso gennaio. È stata così accolta la richiesta formulata dal sindaco Gaetano Manfredi.

Una volta perimetrata, pulita e sistemata, l'area dissequestrata "potrà essere utilizzata - si legge in una nota di palazzo San Giacomo - dai familiari dei defunti per l'esercizio della pietas: quando sarà completata tale opera di manutenzione, il Comune ne darà comunicazione al fine di far ripartire le visite e far riprendere le attività di polizia mortuaria".

Intanto, la prossima settimana partiranno i lavori di perimetrazione dell'area a rischio crollo. Il recupero dei resti mortali dalle cappelle interessate dai crolli partirà appena arriverà l'autorizzazione della Procura dando così applicazione al protocollo sottoscritto dal Comune e dai vigili del fuoco nei giorni scorsi.

"La Giunta - ancora la nota - ha sempre ritenuto di prioritario interesse procedere al recupero dei resti mortali dai manufatti dissestati o a rischio crollo e favorire la riapertura dell'area cimiteriale non interessata dai dissesti, per consentirne la fruizione. La società Metropolitana di Napoli anticiperà gli oneri finanziari indispensabili alla messa a disposizione dei mezzi d'opera necessari al recupero delle salme".