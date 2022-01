Chiuso il cimitero di Poggioreale dopo il crollo fino al 19 gennaio

"Il crollo al cimitero di Poggioreale ci addolora particolarmente e siamo vicini al dolore delle famiglie dei defunti rimasti coinvolti. Sin da subito siamo intervenuti per verificare le conseguenze del cedimento e provvedere a ridare la necessaria dignità alle salme per lenire una ferita inferta alla memoria della città". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando quanto avvenuto questa mattina.

In serata, il primo cittadino ha firmato l'ordinanza con la quale dispone la chiusura del Cimitero monumentale di Poggioreale per 15 giorni, fino a mercoledì 19 gennaio incluso, e la sospensione delle operazioni di polizia mortuaria fino a sabato 8 gennaio. Per la ricezione delle salme destinate al Cimitero monumentale viene disposto l'utilizzo dello spazio adibito a Sala deposito presso il cimitero cosiddetto Nuovissimo. L'ordinanza è stata adottata a seguito dei crolli che si sono verificati nell'area denominata "Pipinera" e che hanno interessato edifici di tumulazione collettiva riconducibili alla Curia (Arciconfraternite), in particolare le Congreghe "Bianchi dei Dottori di Maria degli Angeli e San Giovanni Battista della Disciplina (Limoncello)" e "Immacolata Concezione e San Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1", oltre che manufatti funerari gentilizi. Il crollo sarebbe stato causato da un flusso d'acqua di falda affluito alle pareti del tunnel in corso di realizzazione per la linea 1 della metropolitana nella tratta Centro Direzionale-Poggioreale-Capodichino, con area di cantiere su un suolo contiguo al cimitero. L'area interessata dal crollo è stata posta sotto sequestro, secondo quanto disposto dalla Procura di Napoli.