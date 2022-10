Nuovo crollo al cimitero: frana la congrega della Resurrezione

Nuovo crollo al cimitero di Poggioreale. A venire giù, questa volta, è la congrega della Resurrezione. Siamo distanti dal luogo del crollo del 5 gennaio, in pratica dal lato opposto del cimitero, nelle vicinanze del forno crematorio.

Dalle prime immagini, la frana sembra ancora più grave della precedente. Sul posto, i vigili del fuoco e i tecnici del Comune guidati dall'assessore al ramo Vincenzo Santagada: "Al momento - riferisce l'assessore a NapoliToday - non possiamo dire molto, i pompieri stanno svolgendo i rilievi e redigeranno una relazione. Ciò che possiamo dire è che siamo lontani dal crollo del 5 gennaio, così come è lontano il percorso della metropolitana. Rispetto all'episodio precedente, stavolta possiamo accedere all'area con maggiore facilità".

Non si può escludere a prescindere, però, che i lavori nel sottosuolo che hanno causato la frana di inizio anno abbiano creato problemi di staticità in tutta la collina sulla quale sorge il grande cimitero partenopeo. Nelle prossime ore saranno più chiare le cause del crollo. Di certo, una tegola per il Comune di Napoli che non ha ancora risolto del tutto la precedente emergenza, con le salme che non sono state recuperate dalle macerie.