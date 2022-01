Crollo cimitero, i familiari dei defunti: "Rivogliamo i nostri cari"

In venti giorni hanno ascoltato sempre le stesse parole: "Area sotto sequestro, non si può fare nulla". Era il 5 gennaio 2022 quando una palazzina del Cimitero Monumentale di Napoli crollava distruggendo 200 loculi e non meno di un migliaio di salme. Dopo 20 giorni, quei resti sono ancora nella stessa posizione, esposti alle intemperie dell'inverno napoletano. Sono visibili a occhio nudo anche da via Nuova Poggioreale.

"Siamo stati fortunati perché in queste settimane abbiamo avuto bel tempo - afferma Adele, che in quei loculi aveva diversi familiari - ma non appena tornerà a piovere quei resti diventeranno fango. Devono toglierli da lì, devono restituirceli. E' una battaglia che porteremo avanti, lo dobbiamo a loro, ai nostri cari. Meritano rispetto".

Una volontà che, per ora, si scontra con il sequestro dell'area da parte della Magistratura che sta indagando sulle cause del crollo. Dopo le prime ore, secondo quanto riportato dai comunicati del Comune e della società Metropolitana di Napoli, a causare il cedimento sarebbe stato un problema nei lavori di scavo del tunnel della Linea 1 che dovrebbe collegare Poggioreale a Capodichino. Il fuoriuscire di una copiosa quantità d'acqua nel sottosuolo avrebbe indebolito fino a far crollare la superficie.

"Vedo che sono tornati gli operai nel cantiere - sostiene Tina - Mi fa male, mi sento tradita perché noi, invece, non possiamo far nulla se non aspettare. Tra quelle macerie ci sono sette persone a me molto care, l'ultima è deceduto pochi mesi fa. E' il padre di mio figlio. Stiamo vivendo un lutto per la seconda volta".

I cittadini coinvolti in questa tragedia si tengono in contatto tra loro, organizzano momenti di preghiera, si fanno forza reciprocamente: "Gli animi si stanno surriscaldando - racconta Pasquale Capuozzo - Adesso basta. Vogliamo risposte. Non vogliamo prendere un avvocato. Sono le istituzioni che dovrebbero essere i nostri avvocati. Invece, nessuno ci dice nulla".