Crollo a Posillipo, strada di nuovo chiusa: era stata riaperta dopo sette anni

Via del Marzano di nuovo chiusa al traffico dopo un crollo, dal 10 agosto scorso. La parallela a via Manzoni ed a via Petrarca era stata riaperta a marzo dopo uno stop lunghissimo (sette anni) e lavori di consolidamento.

Il primo dei temporali estivi di questi giorni ha fatto cadere pezzi di tufo sull'asfalto, dal muro al di sotto di un terreno afferente all'Istituto Comprensivo Raffaele Viviani. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, che constatato il pericolo hanno fatto sì che venisse imposta la chiusura.

Il problema è lo stesso del 2015, cioè il cedimento del muro di contenimento di un terrapieno, con la differenza però che ora il terreno di pertinenza non è di privati e non si potranno – come accadde – ascrivere al loro eventuali ritardi. A riportare la notizia, il Mattino.