Crolla lastrico solare di un appartamento: donna finisce in ospedale

I Carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti nel tardo pomeriggio di lunedì in via Don Minzoni a Cercola per il crollo del lastrico solare di un appartamento al primo piano.

In casa una donna del 1943, con il figlio. La donna ha subìto qualche lesione al volto a causa della caduta di calcinacci ed è stata portata all’ospedale Maresca, non in pericolo di vita.

Carabinieri, vigili del fuoco e personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Cercola hanno messo in sicurezza l’area e sgomberato anche l’adiacente appartamento occupato da un altro nucleo familiare.