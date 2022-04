Castel dell'Ovo chiuso per crollo (VIDEO)

Un pezzo della facciata si è staccato, costringendo il Comune di Napoli a vietarne l'accesso per i lavori di manutenzione. Manfredi: "Momento difficile, prima va rinnovata convenzione col Demanio"

Chiuso fino a data da destinarsi. Non è noto quando il Castel dell'Ovo riaprirà i battenti. Cancelli serrati da oggi 14 aprile a causa del crollo di un pezzo della facciata esterna. I massi, alcuni di grandi dimensioni, si sono schiantati sulla base sottostante, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Neanche il sindaco Gaetao Manfredi ha potuto rassicurare su quando napoletani e turisti potranno nuovamente accedere al Castello caro a Virgilio: "Siamo in un momento di difficoltà - ha ammesso il primo cittadino - perché da un lato abbiamo la necessità di cominciare i lavori di restauro e manutenzione in diversi punti del sito; dall'altro, quando ci siamo insediati abbiamo trovato la convenzione con il Demanio e con il Ministero dei Beni culturali, propedeudica ai lavori, scaduta e da rinnovare. Stiamo accelerando l'aggiornamento della convenzione, che va anche riformulata rispetto al passato. L'obiettivo primario è quello di riaprire in tempi brevi, ma poi a medio termine vogliamo garantire lavori che possano migliorare la fruibilità del Castello".