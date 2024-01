Crollo di calcinacci nella via dello shopping: paura tra la folla

Oggi pomeriggio nel cuore di Napoli è stata registrata la caduta di alcuni calcinacci da un palazzo. L'episodio è avvenuto in via Toledo - a due passi dalla Galleria Umberto I - affollata in quei frangenti da cittadini e turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recintato l'area e stanno provvedendo a mettere in sicurezza la facciata dello stabile, picconando altri possibili detriti. Al momento non si registrano feriti.

Purtroppo nele ultime ore è stata registrata anche un'altra caduta di calcinacci. Ieri, nella zona del conservatorio, alcuni pezzi di un cornicione della chiesa di Santa Maria della Mercede sono caduti. Sul posto, anche in quel caso, sono intervenuti i vigili del fuoco.