Pioggia di calcinacci in diverse zone del centro di Napoli: "Non si può rischiare la vita così"|FOTO

Oltre i crolli di alberi in via piazza Cavour e dell'impalcatura in via Aniello Falcone, si segnalano a Napoli altre situazioni di pericolo.

Al Centro Direzionale è caduto un lampione a causa delle raffiche di vento questa mattina.

Pioggia di calcinacci in via Salvator Rosa, via Santa Caterina da Siena. Solo per "miracolo" non si segnalano feriti.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare situazioni di pericolo. L'allerta meteo proseguirà domani. Scuole chiuse a Napoli anche il 18 gennaio.