Cadono calcinacci dalla Galleria Principe di Napoli (VIDEO E FOTO)

Il traffico procede come sempre su Via Pessina questo pomeriggio. Tra il MANN e la Gallerica Principe di Napoli c'è il solito caotico crocivia di passanti. I negozi sono aperti, nel piendo della loro attività.

All'improvviso tutto si ferma. Si sente un violento boato. Una spessa nube di fumo nera oscura tutto. Appena si attenua quel tanto che basta notano sul asfalto del marciapiende dei grossi calcinacci. Sono caduti dal cornicione della Galleria Principe di Napoli, dall'entrata che affaccia su Via Pessina. Sembra che niente abbia provocato la copiosa caduta.

Non ci sono satati feriti. Per fortuna, non è passato nessuno in quegli attimi che sarebbero potuti essere fatali. In quel lato di strada occupato dallo storico edificio sono tanti i negozi, c'è sempre un via vai di persone in quell'ora di punta nella zona molto frequentata anche da tante scolaresche.

E' stato improvviso. Per quanto lo stesso Comune proprio alcuni mesi fa ha dichiarato di essere deciso a intervenire per restaurare alcuni punti esterni della Galleria, poco tempo fa sono terminati dei lavori rilevanti proprio su quel lato della facciata, da dove il cornicione ha ceduto poche ore fa.

"L'impatto è stato così forte che sembrava il violento socntro tra due auto tamponate" ci racconta una delle signore che lavorano in uno dei negozi di abbigliamento situati di fronte alla Galleria Principe di Napoli "Era impensabile che accadesse visto che cadessereo questi enormi macigni dal cornicione. Non è avvennuto nulla che potesse provocare in cedimento del cornicione. Pensare che poco tempo fa ci sono stati i lavori. E' accaduto tutto rapidamente e ringraziando il Cielo in quel momento non solo le persone non sono passate ma non c'era nessuno anche fuori ai negozi che si trovano accanto alla Galleria " continua a raccontarci a noi di NapoliTODAY.

La polizia e i pompieri sono intervenuti pochi minuti dopo l'accaduto. Attualmente sono ancora sul posto per effettuare le verifiche.