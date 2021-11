Crollano calcinacci durante una festa per bambini: paura nella Galleria Principe

Tragedia sfiorata nella Galleria Principe Umberto. Era in corso una festa di bambini quando grossi calcinacci sono caduti da un cornicione sul lato di via Pessina interno alla Galleria. Per fortuna nessuno è stato colpito, ma la paura è stata tanta, come denunciato da alcuni genitori presenti alla festa.

"Si è sfiorata la tragedia. Non si può andare avanti così. I bambini giocavano e correvano giusto qualche metro più in là. Qualcuno all'improvviso ha urlato di allontanarci, per fortuna non si è fatto male nessuno", racconta uno dei genitori a Repubblica.

Ora più che mai sarebbero necessari i lavori di messa in sicurezza e di restauro della Galleria, promessi da troppo tempo e sempre rimandati.