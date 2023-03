Vento forte, cadono calcinacci dalla sede dell'Asl

Si è rivelato corretto l'avviso di criticità di colore giallo per vento forte diramato, a proposito di oggi, dalla Protezione civile. In diversi luoghi della provincia si sono verificati crolli, il più pericoloso dei quali al Distretto 30 dell'Asl Napoli 1, a Miano.

"Oggi per fortuna nessuno si è fatto male ma se non si interviene per monitorare tutti gli edifici a rischio piangeremo morti e feriti come già in passato", lancia l'allarme Giuseppe Alviti, attivista sindacale napoletano che ha segnalato il fatto.

Il problema è stato prontamente arginato dall'intervento dell'ufficio tecnico coordinato dal geometra responsabile.