Cede balcone nel cuore di Napoli: passante colpito da detriti

Il balcone di una casa al secondo piano di uno stabile nel cuore di Napoli ha ceduto nella mattinata di Ferragosto, finendo sul marciapiede sottostante. Il fatto è accaduto nella zona del Rione Sanità, in via San Nicandro.

La strada fortunatamente non era affollata in quel momento. Un passante, però - come riferisce Il Mattino - è stato colpito da alcuni detriti, non riportando fortunatamente gravi conseguenze.