Danni del maltempo: crolla un albero secolare, sfiorata la tragedia

Sfiorata la tragedia a Capodimonte dove un albero è crollato a causa del maltempo. I temporali improvvisi, che anche oggi hanno interessato la città, non hanno risparmiato danni. A Capodimonte, sulle scale della Principessa Jolanda, un albero secolare è caduto dopo essere stato colpito da un fulmine che lo ha spezzato.

L'episodio è stato denunciato dal consigliere Carlo Restaino che, nel gruppo "Abitanti di Capodimonte e non", ha pubblicato diverse foto. Questo il suo commento: "UNA BRUTTISSIMA NOTIZIA Sono appena arrivato a Napoli, purtroppo il mal tempo e un fulmine ha distrutto questo platano secolare sulle scale della principessa Jolanda. Fortunatamente sotto non c'era nessuno, ho già chiamato i vigili del fuoco. CHE DISASTRO".

Nuova allerta meteo

Intanto, la Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani, mercoledì 24 agosto, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 1 e 2 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese). I temporali, esattamente come quelli previsti per oggi, potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi.

Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.