Crolla albero a piazza Cavour, travolto un 28enne in scooter

Un 28enne è rimasto ferito in piazza Cavour a causa della caduta di un albero probabilmente per il vento e il maltempo. Il giovane che ha riportato ferite alle gambe è stato colpito dell'albero mentre percorreva la strada in scooter.

Trasportato al Cardarelli non è in pericolo di vita. Danni anche ad un edificio della piazza. Sul posto la Polizia Municipale intervenuta con i Vigili del Fuoco.

Crollo anche a Barra.