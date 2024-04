Forte vento nella serata di Pasquetta, danni a Napoli: crolla un albero a Capodimonte

Ha provocato alcuni danni il forte vento che si è abbattuto sulla città di Napoli nella serata di lunedì. In particolare un albero è crollato a Capodimonte, non provocando fortunatamente feriti.

Un bilancio sulla situazione lo ha fatto, attraverso un post sui social, il consigliere comunale del Pd Gennaro Acampora: "Ieri sera per il forte vento in via Lucio Amelio ex via Miano, un albero è caduto dall'interno del Bosco di Capodimonte. Sul posto sono intervenute subito le forze dell'ordine e forze di pronto intervento. Stamane invio una nota alla Direzione museale per un controllo su alberi che sono vicini al muro di cinta, essendo le strade intorno al bosco molto trafficate, sia ai Ponti Rossi che in via Miano, via Capodimonte, ecc.", ha spiegato il consigliere comunale.

"Oltre a questo, un'altra cosa colpita ieri dal forte vento è stata la guaina della scuola Pio XII del tetto. Ho seguito su segnalazione di vari cittadini le due questioni a pochi metri di distanza. Altri danni non mi risultano. Purtroppo il vento quando raggiunge potenza molto forte è molto più pericoloso di qualsiasi altro agente atmosferico", ha concluso Acampora.