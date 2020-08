Pino secolare crolla in strada, paura al Rione Alto

Un albero è caduto, lunedì mattina, in via Domenico Fontana al Rione Alto. Il grosso pino marittimo è piombato sui motorini parcheggiati e ha divelto una ringhiera di metallo. Non c'era vento, il grosso fusto è caduto come se le radici non avessero più alcuna presa. Sul posto – allertati dai residenti svegliati dal boato – polizia municipale e protezione civile.

Data l'ora per fortuna non c’era nessuno in strada. L'area è stata transennata, ma la strada non è stata chiusa al traffico perché l'albero è finito in un'area privata.

Gli agronomi del Comune si metteranno presto al lavoro per provare a capire le cause del crollo e per verificare le altre alberature presenti, come sottolineato anche dall'assessore al Verde Luigi Felaco. Il presidente della commissione Ambiente in Consiglio comunale, Marco Gaudini dei Verdi, ha sottolineato come la sera in quella zona si radunano molti giovani.