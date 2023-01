Paura a piazza Cavour, crollano alberi: travolta un'auto|VIDEO

Il maltempo sta caratterizzando martedì 17 gennaio. Da segnalare le forti raffiche di vento che stanno colpendo tutta Napoli.

Paura poco fa in piazza Cavour dove diversi alberi sono crollati in piazza Cavour, come segnalato in un video da Carlo D. Restaino, consigliere III Municipalità del Comune.

Colpita anche un'automobile. Ingenti i danni alla vettura, ma non dovrebbero esserci feriti.

Da segnalare anche il crollo di una impalcatura in via Aniello Falcone, sul posto i carabinieri (VIDEO). Chiusa al traffico la strada.

La Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo sino a giovedì mattina su tutta la Campania, visto il perdurare del maltempo.

Crolli anche in viale Colli Aminei

"Oggi è caduto un grande albero a Piazza Cavour causa forte vento, ma sono caduti anche pezzi di legno grandi e calcinacci su strada, dal rudere del palazzo abusivo in viale Colli Aminei 11/a. Anche a via Aniello Falcone è caduta una impalcatura da un palazzo privato che stava rifacendo le facciate. Ho già inviato per iscritto ufficialmente la pericolosità delle due questioni. Sia agli uffici pubblici che quelli di pronto intervento per le questioni che non riguardano il pubblico ma il privato", è il commento di Gennaro Acampora, capogruppo consigliere PD del Comune di Napoli.