Crolla palazzina nel centro storico di Afragola: si scava alla ricerca dei quattro dispersi

Uno stabile è crollato nel centro storico di Afragola, intorno alle 21, in via Giovanni Ciaramella. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia e ambulanze del 118, per verificare l'eventuale presenza di persone.

Si scava alla ricerca di eventuali dispersi. Al momento potrebbero essere quattro le persone che mancano all'appello. I residenti dei palazzi limitrofi hanno udito un forte boato prima del crollo. La strada è stata invasa dai detriti.

Sul luogo c'è anche il sindaco afragolese Antonio Pannone oltre al vicesindaco Biagio Castaldo.

"Ridare dignità e sicurezza al centro storico"

"Anno nuovo, crolli vecchi...Ennesimo crollo nel centro di Afragola. Mentre si perde tempo addirittura a trovare la definizione giusta tra antico, storico, vecchio o qualcos'altro, continuano a crollare interi palazzi. Questa volta a cedere è stato un palazzo disabitato da tempo, ma si sta cercando comunque di capire se era 'abitato' da qualche senzatetto o se qualche passante è stato travolto dalle macerie.

La soluzione non è certamente facile, ma non è accettabile che ancora non sia stato avviato un 'percorso' concreto che possa ridare dignità e sicurezza alla parte più antica di Afragola. Se ne parla da tempo. Troppo tempo", scrive in una nota Antonio Iazzetta, consigliere comunale di Afragola.