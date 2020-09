Bomba d'acqua e di vento, paura al Vomero: crollano alberi

Tempesta su tutta Napoli e provincia. Particolarmente colpito il Vomero dalla bomba di acqua e vento. Il tronco di uno degli alberi più grandi di via Scarlatti è crollato al suolo, colpendo alcune auto in sosta, tre, che hanno subito ingenti danni. Illesi i passanti. Sul posto i vigili del fuoco giunti tempestivamente.

Crollo di un albero anche in via San Gennaro Antignano e in numerose altre strade del quartiere. Numerosi anche gli scooter che hanno subito danni, dopo essere stati spazzati via dal vento.

