Il cane "veglia" il suo amico albero sradicato dalla tempesta, la foto

Due noci antichi eradicati, una mimosa spezzata che ha travolto e danneggiato due peri, un melograno si è abbattuto su una coltivazione di pomodori. Sono i danni denunciati stamane dall'azienda agricola 'L'Orto Conviviale' a Sant'Anastasia, dovuti alla tempesta verificatasi nella notte.

“Moltissima rabbia stamattina – scrivono da 'L'Orto Conviviale' su Instagram – Addormentarsi in provincia di Napoli e svegliarsi ai tropici non è uno spot per navi da crociera, ma la terribile realtà che sta diventando quotidianità”. “La calma quasi innaturale di stamattina segue eventi meteo estremi che non hanno provocato morti numerosi solo perché notturni – proseguono – Ci è andata bene, per così dire. Ma fino a quando? Nel frattempo, noi piangiamo i nostri amici alberi. Quel noce imperioso produceva la metà dell'ombra all'ingresso dell'orto e, quando lo guardavamo da sotto in su, ci diceva: 'A voi ci penso io'”.

Sul proprio profilo Facebook l'azienda agricola ha postato una foto particolarmente significativa dell'albero abbattuto: accanto a lui un cane, quasi a vegliare l'amico colpito a morte dalla tempesta.