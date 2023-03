Paura nelle case popolari, cede il soffitto di un alloggio: "Ci è crollato addosso"

La scorsa mattina si sarebbe verificato il cedimento del soffitto in una struttura abitativa presso gli alloggi comunali in Viale Colli Aminei a Napoli. È stato lo stesso occupante dell’appartamento, legittimo assegnatario, come egli stesso ha dichiarato, a denunciare il fatto.

La segnalazione è arrivata al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Alle ore 6:30 abbiamo subito un cedimento strutturale del soffitto della nostra camera da letto che ha colpito noi e il nostro animale domestico. Abitiamo in Viale Colli Aminei 34 (parco Amendola), la nostra abitazione si trova al di sotto dell’ultimo sgombero di abusivi dove anche lei è stato presente. Stiamo avvisando le istituzioni e non stiamo ricevendo ne sostegno ne risposte concrete …siamo abbandonati a noi stessi da tempo nonostante siamo assegnatari.”.

“Abbiamo sollecitato i tecnici degli uffici comunali ad intervenire con solerzia per effettuare dei sopralluoghi assieme ai Vigili del fuoco. Bisognerà valutare i danni e gli eventuali rischi per poi mettere in sicurezza l’alloggio e procedere al ripristino dei luoghi.

Se il suddetto alloggio dovesse essere considerato inagibile, anche temporaneamente, a questa famiglia dovrà essere assegnata un’altra abitazione, come soluzione temporanea o definitiva, a seconda dei casi. Ad esempio potrebbero avere in uso uno degli appartamenti liberati dal clan a Pizzofalcone. Poi bisogna verificare se il cedimento è stato causato dagli abusivi per un uso improprio dell'immobile”, ha affermato Borrelli.