Agnano, crolla il muro dell'Ippodromo (VIDEO)

Crolla il muro di cinta dell'Ippodromo di Agnano. A causa delle violenti piogge che si stanno abbattendo su Napoli, sono continue le segnalazioni di danni e disagi. In via Raffaele Ruggiero, alcuni metri del muro perimetrale dell'Ippodromo sono franati all'altezza delle stalle dei cavalli. Non sembrano esserci conseguenze, né per le persone, nè per gli animali..

Nonostante il pericolo di nuovi crolli, però, la zona non è stata transennata e, soprattutto nelle ore serali, il buco che si è creato nel muro potrebbe rappresentare un pericolo per gli automobilisti.