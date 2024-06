Cristina travolta e uccisa in kayak, l'avvocato indagato: "Non ci siamo accorti di niente"

Nessuno, a bordo del natante di 18 metri, si era accorto di nulla. Poi qualcuno degli ospiti della grossa imbarcazione ha visto una persona sbracciarsi in acqua, a poppa, per attirare la loro attenzione: era Vincenzo Leone, avvocato 33enne napoletano, il cui kayak era stato appena travolto dal natante. Lo stesso kayak su cui si trovava Cristina Frazzica, 30 anni, morta sul colpo.

Guido Furgiuele è anch'egli un avvocato, figlio del noto penalista Alfonso Furgiuele. Lui, indagato per omicidio colposo, ha raccontato al Corriere del mezzogiorno la sua versione di quanto accaduto domenica pomeriggio nelle acque di Posillipo.

"Più che prestare soccorso e dare l’allarme non potevamo fare", spiega l'avvocato. Che non manca di sottolineare al giornalista la distanza della sua imbarcazione dalla riva, probabilmente quello che sarà uno dei nodi principali da sciogliere per i magistrati. La vittima, racconta il penalista, "era in mare, a circa cinquecento metri dalla riva. Giusto il tempo di fermare la barca e siamo tornati indietro".

"Abbiamo tirato su il giovane e la canoa. Quando è salito in barca ci ha detto che con lui c’era un’altra ragazza che era stata investita da un motoscafo velocissimo. La mia barca non è un motoscafo velocissimo, quindi non abbiamo associato che l’incidente potesse essere stato causato da noi", ha raccontato Furgiuele. E quindi l'allarme alla Capitaneria di Porto, in cui ha detto "che c’era stato un incidente e che in mare c’era una ragazza dispersa". Guido Furgiuele conclude la sua intervista così: "Al timone dell’imbarcazione c’ero io. Se la ragazza è finita sotto la mia barca, me ne assumerò tutte le responsabilità, come ho già dichiarato al pubblico ministero".

Insieme a lui sul natante c'erano altre quattro persone.

Le indagini

La Capitaneria di porto aveva visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza di villa Rosebery, la residenza del Presidente della Repubblica che si trova nelle vicinanze dell'area dove è avvenuto l'incidente, e si era messa a caccia di un natante di circa 20 metri, con tanto di ispezioni nella zona di Mergellina. Un'imbarcazione in particolare era sembrata ai sommozzatori compatibile con quella delle immagini (probabile riportasse anche dei segni sullo scafo compatibili con l'impatto): proprio quella dell'avvocato Guido Furgiuele, la stessa che aveva soccorso il 33enne che era insieme a Cristina Frazzica. L’ipotesi di reato è quindi adesso omicidio colposo, e non più omicidio colposo e omissione di soccorso.

Il corpo della vittima è stato investito dallo scafo della grossa imbarcazione, finendo nell'elica. Il cadavere della ragazza recuperato dai sommozzatori era apparso irriconoscibile.

Secondo quanto filtrato dalle indagini, il kayak su cui i due trentenni si trovavano era a una distanza tra i duecento e i trecento metri dalla riva.

Questa la testimonianza fornita da Vincenzo Leone: "Eravamo sul kayak, lei seduta davanti, io dietro. Girandosi, si è accorta dell’arrivo dello yacht. Ha avuto solo il tempo di urlare. Io mi sono lanciato in acqua in maniera istintiva. Credo che l’imbarcazione mi sia passata sopra". Il natante degli investitori “aveva le murate altissime - ha aggiunto il 33enne - non riuscivo a vedere chi fosse alla guida. Potrebbe anche non averci visto".

Chi era Cristina Frazzica

Cristina Frazzica, era una biotecnologa di 30 anni nata a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, che ora viveva a Voghera, in provincia di Pavia. Era a Napoli da qualche mese perché frequentava il percorso di alta formazione PharmaTech Academy, un centro d'eccellenza dell'università Federico II con sede a Scampia. Avrebbe concluso i suoi studi il prossimo luglio.

La ragazza aveva conosciuto Vincenzo Leone a una festa a casa di amici comuni, qualche settimana fa. I due avevano deciso di fare insieme un'escursione in kayak nello specchio d'acqua antistante Posillipo, una pratica particolarmente diffusa negli ultimi anni. Cristina, pochi minuti prima della tragedia, aveva anche scattato una foto a Villa Volpicelli, dove si girano le esterne di "Un posto al sole", e l'aveva postata sul suo profilo Instagram.

Il ricordo della Federico II

Il dipartimento di Farmacia della Federico II ha ricordato la giovane vittima con un post sui social. "Apprendiamo con sgomento della tragica scomparsa di Cristina Frazzica avvenuta domenica 9 giugno nel golfo di Napoli. Cristina, appassionata di ricerca e nuove sfide, era in città per frequentare da allieva il percorso di alta formazione PharmaTech Academy. Da novembre ha intrapreso con entusiasmo e passione le lezioni, le attività laboratoriali e sperimentato nuove tecniche e tecnologie per i farmaci a Rna presso il complesso di Scampia dell'università degli studi di Napoli Federico II. A fine giugno avrebbe completato il suo tirocinio presso una delle aziende con sede in Campania, la Nouscom, che l'aveva contesa, con altre, nella fase di selezione - hanno spiegato dall'università - A luglio avrebbe concluso il percorso formativo e si sarebbe aperta per lei la strada da professionista al servizio della salute umana. Fondazione centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna, l'atento, i referenti, docenti, esperti e colleghi allievi della PharmaTech Academy si stringono al dolore della famiglia. Ciao Cristina".