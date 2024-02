"Il centro storico non sarà più lo stesso". Addio a Cristian Vollaro: partecipò anche a "Tù sì que vales"

Con la sua musica illuminava le strade del centro storico. Cristian Vollaro, uno degli ultimi musicisti 'posteggiatori' si è spento a 45 anni. A fine dicembre era stato ricoverato in ospedale per un problema di salute.

Riscosse un buon successo nella trasmissione televisiva Mediaset “Tu si que vales” nel 2015, con la canzone "È meglio ‘o cane ca tu".

I funerali si terranno lunedì 26 febbraio nella chiesa di San Francesco a Vietri sul Mare, la città dove era nato.

L'addio al musicista: i messaggi di cordoglio

“Tutto quello che ho imparato l’ho imparato rubando a chi questo mestiere lo fa con maestria. Sono un autodidatta, non ho mai preso lezioni", così si presentava Vollaro su Facebook.

In tanti in queste ore stanno affidando ai social il proprio ricordo di Christian. "Sempre nel mio cuore, sempre nei nostri cuori. La tua voce, i tuoi sogni, la tua passione....il centro storico non sarà mai più come prima senza di te", scrive Alan De Luca.

"Il Sindaco, la giunta comunale e la comunità vietrese tutta, si stringe intorno alla famiglia Vollaro per la perdita prematura del caro Christian. Apprezzatissimo musicista, ha saputo portare la sua arte ed il nome di Vietri in giro per il mondo con maestria ed orgoglio", le parole di Giovanni de Simone, primo cittadino di Vietri sul Mare.