"Il figlio del boss trasmette dirette social dal carcere": la denuncia

Cristian Esposito, figlio del boss di Bagnoli Massimiliano Esposito detto "'o scugnato", trasmetteva dirette social con cadenza quasi quotidiana dalla sua cella nel carcere di Asti. A denunciare la vicenda, il giornalista Pino Grazioli.

“Ho deciso di inviare una nota indirizzata al direttore del carcere di Asti per chiedere immediate delucidazioni su quanto accaduto - ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Borrelli - Va avviata un’indagine per scoprire se Cristian Esposito trasmetteva in diretta sui social dalla propria cella e risalire a chi ha consentito che tutto ciò avvenisse".

"Non è ammissibile - prosegue Borrelli - che un camorrista possa disporre di uno smartphone all’interno di un carcere e magari continuare a gestire i propri affari illeciti. Mi aspetto che si faccia luce quanto prima su questa vicenda dai contorni a dir poco inquietanti”.

Esposito si era consegnato al commissariato di Bagnoli il 14 settembre del 2021, dopo essere venuto a conoscenza di essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale dei Minori di Napoli. Il giovane rampollo del clan per due volte era scappato a controlli in strada dei carabinieri. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale si era quindi reso irreperibile.