Ondata criminale a Napoli, il questore: “Reati in aumento dopo il lockdown”

Napoli è diventata davvero più violenta, oppure è soltanto una percezione dei cittadini? Furti, rapine, aggressioni e agguati camorristici sembrano avvenire quotidianamente e senza soluzione di continuità, come difficilmente in passato. Ma se davvero è così, bisogna comprenderne le cause.

Il questore del capoluogo partenopeo, Alessandro Giuliano, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno conferma l'impennata dei reati, ma circoscrive la crescita soltanto rispetto a quanto non stesse avvenendo col lockdown: “Avevamo ampiamente previsto che questi sarebbero prima o poi tornati ai numeri di prima, oltretutto aggravati dalle difficoltà economiche”, spiega.

Insomma: va come prima della pandemia, se non peggio. E questo nonostante, come racconta il questore, gli uomini della polizia siano impegnati continuamente in servizi straordinari di controllo del territorio. C'è però il problema delle denunce: “Sono fondamentali perché ci aiutano a orientare meglio sia le nostre attività di prevenzione sia le nostre indagini. Tutti i reati vanno sempre denunciati, e mi fa piacere ricordare le numerose segnalazioni che riceviamo da parte dei cittadini anche attraverso l’app “youpol”, che ci permettono di intervenire tempestivamente nei più svariati casi di illegalità, dallo spaccio di droga al parcheggiatore abusivo”.

Infine, Giuliano si è espresso sul ridimensionamento dell'impiego dei militari in città (spiegando che lui non crede abbia peggiorato la situazione) e sull'utilizzo della videosorveglianza. “A Napoli ci sono molte telecamere che sono uno strumento preziosissimo per le nostre indagini ma alcune zone sono purtroppo scoperte”, ha spiegato.