Maradona senza pace: il tribunale ferma la cremazione, c'è bisogno di un campione di Dna

Stop all'imminente cremazione del cadavere di Diego Armando Maradona. Un tribunale argentino ha deciso di fermare - riporta il Clarin - la cremazione per consentire un eventuale prelievo di campione di DNA a una 25enne che sostiene di essere figlia del Pibe de Oro. Secondo l'avvocato di Maradona, però, un campione esiste già, prelevato in precedenza, e non ci sarebbe bisogno di un ulteriore prelievo.