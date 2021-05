Trenta tonnellate di cozze sequestrate: pescate con filari abusivi

I carabinieri della compagnia centro e del nucleo subacquei di Napoli, durante un servizio di pattugliamento nelle acque del Golfo partenopeo disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto 31 filari abusivi utilizzati per la coltivazione di mitili verosimilmente destinati al consumo alimentare.

Sequestrate circa 30 tonnellate di cozze successivamente rilasciate, come previsto dalla normativa, in un'area Marina di almeno 50 metri di profondità. Effettuata campionatura dei molluschi che verrà consegnata alla ASL per le verifiche sanitarie di competenza in materia di proliferazione batterica.