Covid, desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico: in Campania non si richiedeva lockdown

Nella serata di ieri è stata pubblicata la documentazione in un primo momento secretata del Comitato tecnico scientifico e a base dei Dpcm che si sono succeduti nel corso della crisi sanitaria Covid-19. È stata la Fondazione Luigi Einaudi, attraverso il suo presidente Giuseppe Benedetto, a chiedere al presidente del Consiglio Conte che prevalessero “informazione e trasparenza”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato a tal proposito ha spiegato: “I verbali del Cts sono stati consegnati a chi ne ha fatto richiesta. La trasparenza è una regola fondamentale”.

Nel dettaglio si tratta di 5 verbali per oltre 200 pagine di testo, firmati dal Comitato. Sono datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e infine 9 aprile.

La polemica sul verbale pre lockdown

È in particolare sul verbale del 7 marzo che sta infuriando in queste ore la polemica. Si tratta di quello che precede di due giorni il lockdown totale deciso poi dal governo. Il Cts individua infatti in esso “le zone cui applicare le misure di contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi all'intero territorio nazionale, nelle seguenti: Regione Lombardia, e province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia e Modena; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova e Treviso, Alessandria e Asti”. Il passaggio è particolarmente importante perché l'indicazione era di misure differenziate per territori, cosa che non è avvenuta.

La Campania si è quindi ritrovata – così come tutto il Sud Italia – in lockdown nonostante il numero dei casi di Coronavirus fosse drasticamente più basso che nelle regioni indicate dal Cts.