Controlli straordinari a Capodichino, quarantena per chi proviene dalla Gran Bretagna: preoccupa la variante Covid

L'Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito.

I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto immediato.

Voli dalla Gran Bretagna

Oggi sono stati 47 i voli in arrivo e 46 quelli in partenza. Lo scalo di Capodichino adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza dei passeggeri. Installati termoscanner per il rilievo della temperatura corporea a tutti i passeggeri in arrivo e partenza. Chi rientra dall'Inghilterra è tra l'altro teoricamente già tenuto ad effettuare il tampone 48 ore prima di partire per l'Italia.