La "variante inglese" arriva a San Giorgio a Cremano: positivo anche uno studente

La "variante inglese" del Covid arriva anche a San Giorgio a Cremano ed ha colpito addirittura uno studente. A darne notizia è il sindaco Giorgio Zinno con un lungo post social. "Cari concittadini, ci troviamo purtroppo in queste ore a dover fronteggiare una nuova potenziale minaccia. Come molti di voi avranno saputo, le mutazioni del Covid-19 si stanno diffondendo in tutta Europa. L'Italia sfortunatamente non fa eccezione. I primi casi della cosiddetta "variante inglese" (identificabile dai referti dei tamponi come "Positivo con gene S Drop Out") sono stati registrati oggi per la prima volta anche a San Giorgio a Cremano", ha scritto il primo cittadino.

Aumentano i giorni di isolamento

"Per la variante in questione il Ministero della Salute ha adottato nuove misure di contenimento, illustrate nella circolare n. 3787 del 31/01/2021. I giorni di isolamento per i soggetti positivi passano da 10 a 14, analogamente al periodo di quarantena per i relativi contatti, rintracciabili in questo caso fino a due settimane prima dell'ultimo incontro con il contagiato e da sottoporre a tampone nell'immediato per le necessarie verifiche di sorta. Le nuove disposizioni andranno inevitabilmente a incidere anche sulla situazione delle scuole del territorio: tra i positivi di oggi registriamo infatti anche un alunno del plesso Don Milani".

Chiuso l'intero plesso della Don Milani

"Il lavoro dell'ufficio Uopc dell'Asl ha permesso di intraprendere provvedimenti tempestivi nei confronti della classe e del personale docente venuti a contatto con lo studente. In totale sono 25 le persone per cui è stata già disposta la quarantena domiciliare fiduciaria. L'impossibilità di garantire il rispetto del distanziamento all'esterno del plesso (in questi casi almeno due metri anche indossando la mascherina) e la più stringente definizione di "contatto" illustrata all'interno della suddetta circolare mi hanno tuttavia spinto, dopo un consulto con i vertici dell'Uopc, a prendere provvedimenti immediati per la salvaguardia della platea scolastica con un'ordinanza firmata pochi minuti fa"

"In attesa dell'esito dei tamponi di controllo da effettuare nelle prossime ore su tutti i compagni di classe del caso indice, l'intero plesso Don Milani resterà chiuso fino a lunedì. Solo la negatività alla variante dell'intera classe permetterà infatti di arginare il potenziale rischio per tutti gli alunni, considerata l'alta contagiosità della nuova variante. Come ho detto fin da quando il Tar della Campania ha decretato la riapertura degli istituti scolastici, non esiterò in nessun caso a intervenire per la tutela della salute pubblica in caso di necessità".