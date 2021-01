Variante inglese del virus: a Napoli sbarcano due infetti da Londra

Da Londra a Napoli: due persone sono state fermate all’aeroporto di Capodichino perché positive al tampone antigenico rapido. Si tratta di due appartenenti allo stesso nucleo familiare che provenivano da Londra a bordo di un volo privato insieme al resto della famiglia. All’arrivo in aeroporto, come disposto dall’ordinanza ministeriale del 9 gennaio, sono stati controllati anche i membri dell’equipaggio attraverso la sottoposizione al tampone antigenico rapido che in due occasioni ha dato esito positivo.

Si tratterebbe di asintomatici. Alla famiglia è stato ordinato di osservare il prescritto periodo di isolamento domiciliare, i membri dell’equipaggio, risultati comunque negativi, dovranno invece osservare la quarantena in un albergo. Sarà cura dell’Asl adesso proseguire nella sorveglianza sanitaria ed effettuare il tampone molecolare per verificare se per i due casi positivi si tratti o meno della variante inglese del Covid. Sotto particolare osservazione, infatti, sono i voli provenienti dal Regno Unito. I controlli sono effettuati dall’Ufficio di sanità aerea (Usmaf) dello scalo napoletano. Ieri sono state controllati i 135 passeggeri di un volo di linea proveniente da Londra e si attendono i risultati del tampone molecolare.