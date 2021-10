Vaccinate contro il Covid quasi 7 persone su 10 in Campania

Reso noto il report diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss), relativo al Monitoraggio della Cabina di regia sull'andamento di Covid-19. Nel periodo 8-21 settembre 2021 l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,85), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Diminuisce leggermente l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,80 (0,77-0,84) al 21/9/2021 vs Rt=0,86 (0,82-0,90) al 14/9/2021).

Diminuisce incidenza

L'incidenza settimanale a livello nazionale è in diminuzione: 37 per 100.000 abitanti (24/09/2021 - 30/09/2021) vs 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021- 19/09/2021), ben al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti (soglia limite).

Calano i contagi in Campania

In Campania nella settimana che va dal 22 al 28 settembre sono diminuiti del 13% i positivi Covid rispetto alla settimana precedente. I posti letto occupati da pazienti Covid in ospedale è pari al 7%, in terapia intensiva al 3%, secondo i dati pubblicati dal Gimbe.

Vaccini

Ha completo il ciclo completo di vaccinazioni Covid in Campania il 68% della popolazione. La media nazionale è poco al di sopra del 71%. Per quanto concerne le terze dosi destinate alle persone immunocompromesse, le inoculazioni sono state fatte in Campania al 6,3% di coloro che potrebbero riceverle